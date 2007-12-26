Членів Радміну закликали піти у відставку

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Валерій Пробий-Голова закликав скоротити витрати на органи влади автономії і піти у відставку некомпетентних членів уряду, не чекаючи перевірки їх діяльності центральними органами влади.

Про це повідомляється на офіційному сайті Представництва Президента України в АРК.

В.Пробий-Голова зазначив, що низка міністрів не має достатньої кваліфікації, досвіду та не здатна забезпечити якісний менеджмент, дорученими їм сферами. «Було би правильно, щоб вони самі написали заяви, поки центральні органи не розібралися у їх бездіяльності», - сказав заступник Постійного Представника.

В.Пробий-Голова підкреслив, що Крим ще "не мав настільки непрофесійного уряду, більшість міністрів за рік жодного разку не брали участі в обговоренні питань під час його засідань", в той же час бюджет автономії несе величезні витрати на утримання Ради міністрів та Верховної Ради АР Крим. Так, за даними Представництва, якщо із кримського бюджету у 2007 році заплановано виділити уряду 80,8 млн. грн., то на соціальний захист населення лише 57,6 млн., на молодіжні програми – 11,9 млн., фізкультуру і спорт – 12,5 млн., розвиток малого підприємництва – 1,5 млн., створення резерву матеріальних засобів для ліквідації надзвичайних лих - 0,14 млн. Причому далеко не всі ці програми були виконані, а обсяги коштів виділених уряду парламент автономії у серпні збільшив.

"І з огляду на результати роботи Ради міністрів, і з огляду на фінансування аналогічних структур в інших регіонах держави кримчанам надто дорого обходиться влада автономії", - кажуть у Представництві. Так, наприклад, у Донецькій області, яка за кількістю населення практично у 2,5 рази більша ніж Крим, на утримання облдержадміністрації витрачають коштів на 15 відсотків менше, зазначив В.Пробий-Голова.