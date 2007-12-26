Сімферополь рапортує: до свят готовий

Міські служби Сімферополя готові до новорічних і різдвяних свят.

За інформацією прес-центра міськради Сімферополя, сьогодні на оперативно-господарській нараді начальник управління міського господарства Сімферополя Юрій ТІМОНОВ заявив, що в святкові дні всі комунальні підприємства і служби працюватимуть по вже складених графіках чергувань. «А 2, 3 і 4 січня на комунальних підприємствах, що відповідають за життєзабезпечення міста, буде повний робочий день. Перебоїв з тепло-, водо-, електропостачанням в святкові дні бути не повинно», - завірив Ю.ТИМОНОВ.

Начальник управління транспорту і зв`язку Світлана ПОПРАВКО повідомила, що в новорічну ніч на міських маршрутах працюватимуть порядка 500 автобусів, а також тролейбуси. Тролейбуси працюватимуть до годині ночі. "Також ми настроюємо перевізників вийти на роботу першого числа і забезпечити перевезення з другої половини дня", - каже С.ПОПРАВКО.

За інформацією начальника міського управління МНС Олександра ДІЧКОВСЬКОГО, в даний час перевірені всі об`єкти, де проводитимуться новорічні заходи - дитячі дошкільні установи, театри, кінотеатри. Перевіряються місця торгівлі піротехнічними засобами, в новорічну ніч буде організовано чергування співробітників МНС в місцях найбільш масового скупчення людей.