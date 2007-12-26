400 міліціонерів зустрінуть рік пацюка недалеко від Леніна

Майже 400 співробітників міліції будуть забезпечувати охорону громадського порядку в новорічну ніч у центральній частини Сімферополя (головна площа міста носить назву площа ім. Леніна - УНІАН).

Про це сьогодні на нараді повідомив начальник відділення дільничних інспекторів міського управління міліції Костянтин КРИЛОВ, інформує прес-центр міськради Сімферополя.

Також 31 грудня і 1 січня буде збільшено кількість особового складу міськуправління міліції у районах Сімферополя.

Крім того, в ніч з 31 грудня на 1 січня буде збільшено кількість чергових автомобілів «швидкої допомоги». За словами начальника міського управління охорони здоров`я Сімферополя Сергія ІВАЩЕНКО, медичні установи до роботи в новорічні свята також готові, а найбільший «удар» на себе планують прийняти травматологічні відділення.