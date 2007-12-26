27 грудня - 11.00. Засідання колегії Міністерства охорони здоров`я АРК.

На порядку денному наступні питання: - про хід виконання Регіональної програми по протидії епідемії туберкульозу в АРК на 2007 – 2011 р., - про хід виконання ухвали Ради міністрів АРК від 28.11.06 р. № 742 «Про заходи щодо виконання проекту "Здорова мати – здоровий малюк", - затвердження плану основних заходів Мінохоронздоров`я АРК на 2008 г., - про підсумки виконання плану основних заходів щодо підготовки медичної служби цивільного захисту і служби медицини катастроф АРК за 2007 р. і завдання на 2008 р.

Сімферополь, вул. Пушкіна, 3 («Центр здоров`я»).