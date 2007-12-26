За народження першої дитини - 12 тис. грн.

Київ. 26 грудня. УНІАН. За народження першої дитини держава виплачуватиме 12 тис. грн., другої – 25 тис. грн., третьої – 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що їй приємно повідомити Президенту Віктору ЮЩЕНКУ, що його ідея щодо виплат при народженні дитини знайшла достойне продовження.

«Я думаю, що все, що пов’язано з підтримкою родин, які народжують для України українців, має бути першочерговим», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши, що за народження першої дитини у держбюджеті передбачено 12 тис. 240 грн., за другу дитину – 25 тис. грн., за третю, четверту і наступні - по 50 тис. грн.

Прем`єр також наголосила, що при доопрацюванні бюджету уряд зробить усе, щоб «встановити захист дітей і родин не лише при народженні, але й до її становлення в доросле життя». Особливо це стосується дітей із неблагополучних сімей, сиріт, дітей з неповних сімей.

Також уряд планує збільшити державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства. Взагалі, за її словами, питання збільшення допомоги інвалідам є пріоритетним у проекті бюджету на наступний рік.