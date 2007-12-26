Після Нового року - йдіть здавати аналізи

З 1 січня в лікарнях, а з 2 січня в поліклініках Сімферополя вводиться безкоштовне проведення частини діагностичних досліджень.

Як повідомив начальник міського управління охорони здоров`я Сергія ІВАЩЕНКО, це проводиться згідно з Програмою Автономної Республіки Крим «Здоров`я кримчан».

«Безкоштовно проводитимуться аналіз сечі, крові, аналіз крові на цукор, електрокардіограма, УЗІ-обстеження, флюорографія і рентгенографію», - повідомив С.ІВАЩЕНКО, слова якого цитує прес-центр міськради Сімферополя.

Дані діагностичні дослідження проводитимуться за рахунок засобів республіканського бюджету (90%) і засобів міського бюджету (10%).

Як повідомив начальник міськуправління охорони здоров`я, в даний час у всіх медичних установах Сімферополя розвішені оголошення для городян, де вказаний перелік досліджень, які можна провести безкоштовно.