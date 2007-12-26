225-у річницю Севастополя пропонують святкувати на державному рівні
До парламенту внесено проект
Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вніс на розгляд Верховної Ради держави проект Постанови «Про відзначення на державному рівні 225-ої річниці міста героя Севастополя».
Як йдеться у проекті, у червні 2008 року виповнюється 225 років з дня заснування міста-героя Севастополя. Враховуючи цю подію, особливий внесок міста в економіку держави та патріотичне виховання молоді України, пропунується рекомендувати Кабінету Міністрів України: підготувати розпорядження про відзначення 225-ої річниці міста-героя Севастополя; у двотижневий термін з дня прийняття постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 225-ої річниці міста-героя Севастополя, включивши до складу цього комітету представників центральних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Міністерства оборони України, громадськості, науковців, ветеранів війни та праці, земляцтва Крим-Севастополь; у двотижневий термін після створення зазначеного організаційного комітету затвердити план заходів щодо відзначення 225-ої річниці міста-героя Севастополя, а також вирішити в установленому порядку питання щодо їх організаційного, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення.
Державному комітету телебачення і радіомовлення України пропонується забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов’ язаних з відзначенням на державному рівні 225-ої річниці Севастополя, організувати тематичні теле- та радіопередачі, присвячені цій визначній події.
Крім того, пропонується Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені 225-ій річниці міста-героя Севастополя, Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених 225-ій річниці міста-героя Севастополя.
Також пропонується рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим та Севастопольській міській раді здійснити необхідні заходи щодо відзначення ювілею з нагоди 225-ої річниці міста-героя Севастополя.