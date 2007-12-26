225-у річницю Севастополя пропонують святкувати на державному рівні

Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вніс на розгляд Верховної Ради держави проект Постанови «Про відзначення на державному рівні 225-ої річниці міста героя Севастополя».

Як йдеться у проекті, у червні 2008 року виповнюється 225 років з дня заснування міста-героя Севастополя. Враховуючи цю подію, особливий внесок міста в економіку держави та патріотичне виховання молоді України, пропунується рекомендувати Кабінету Міністрів України: підготувати розпорядження про відзначення 225-ої річниці міста-героя Севастополя; у двотижневий термін з дня прийняття постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 225-ої річниці міста-героя Севастополя, включивши до складу цього комітету представників центральних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Міністерства оборони України, громадськості, науковців, ветеранів війни та праці, земляцтва Крим-Севастополь; у двотижневий термін після створення зазначеного організаційного комітету затвердити план заходів щодо відзначення 225-ої річниці міста-героя Севастополя, а також вирішити в установленому порядку питання щодо їх організаційного, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України пропонується забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов’ язаних з відзначенням на державному рівні 225-ої річниці Севастополя, організувати тематичні теле- та радіопередачі, присвячені цій визначній події.

Крім того, пропонується Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені 225-ій річниці міста-героя Севастополя, Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених 225-ій річниці міста-героя Севастополя.

Також пропонується рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим та Севастопольській міській раді здійснити необхідні заходи щодо відзначення ювілею з нагоди 225-ої річниці міста-героя Севастополя.