Ющенко вимагає збільшити фінансову самостійність регіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ збільшити видатки місцевих бюджетів на 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Крім того, при доопрацюванні бюджету на 2008 рік, на думку Президента, необхідно зміцнити ресурсну базу місцевих бюджетів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у цьому питанні необхідно поставити крапку. «Чому клерк у центрі має вирішувати основи соціальної політики? Що у нас влади немає на місцях?», - запитав Президент.

Він підкреслив, що необхідно збільшити фінансову самостійність регіонів.