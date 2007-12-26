70 малюків побували на ялинці мера
19:00, 26 грудня 2007Крым
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Кожному вручили новорічні подарунки
70 малюків - дітей-сиріт, що знаходяться під опікою, сьогодні обували на Ялинці міського голови Сімферополя.
Ялинка, яка відбулася в Сімферопольському міськвиконкомі, організована управлінням з питань соціальної політики.
Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО привітав малюків з наступаючим Новим роком та побажав "всього самого-самого доброго, здоров`я, мужності, успіху".
Для хлоп`ят був організований солодкий стіл, кожному вручили новорічні подарунки.
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