У Криму трохи похолодало, хмарно

За прогнозами синоптиків, з 27 по 29 грудня у Криму - хмарно.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, сьогодні (четвер) температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі 1-6° морозу. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

28 грудня (п’ятниця) в Криму вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 1-6° морозу. Невеликі опади. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

29 грудня (субота) на півострові місцями невеликі опади. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 1-6° морозу. Вітер східний 7-12 м/с.