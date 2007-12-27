Пам’ятник Катерині ІІ відкриють у Севастополі

У Севастополі напередодні святкування 225-річчя заснування міста відкриють пам’ятник Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, відвідуючи майстерню народного художника України, скульптора Станіслава ЧИЖА. На думку В.САРАТОВА, «до цієї події мають усі добре ставитися, тому що це людина, яка заснувала Севастополь».

За словами В.САРАТОВА, «сьогодні можна по-різному говорити, але у мене є питання: якби не Катерина, чи була б сьогодні Україна в цій території, чи не була б? Питання, на яке історія не має відповіді. Тому я вважаю, що ця людина реально зробила все для того, щоб тут створити Севастополь».

Скульптор С.ЧИЖ повідомив В.САРАТОВУ, що постамент до пам’ятника планується звести за мотивами так званих «Катеринівських миль», які встановлювалися на шляху прямування імператриці в Крим. За словами скульптора, передбачається також, що у верхній частині постаменту буде встановлено аркуш з написом: «Екатерина ІІ», а нижче – «Основательница Севастополя». На постаменті також буде викарбувано указ цариці про заснування Севастополя.