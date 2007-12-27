Десятикласник знущався над малюками

У Севастополі прокуратура Гагарінського району направила до суду кримінальну справу проти учня 10 класу, який завдавав опіки різних частин тіла дітям з молодших класів.

За інформацією, переданою УНІАН прес-службою прокуратури міста, слідством встановлено, що знущався над малюками старшокласник під час перерви, - від завдавав опіки розжареною за допомогою запальнички канцелярською скріпкою. Внаслідок подібних дій постраждали 6 дітей, яким, згідно з висновком судово-медичної експертизи, були завдані легкі тілесні ушкодження.

За даними помічника прокурора Гагарінського району Наталії ГЛУЩЕНКО, наразі по кримінальній справі продовжується судове слідство. Десятикласнику інкримінується злочин, передбачений частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Підсудний свою вину не визнає.