Кримчани розкуповують живих пацюків

Напередодні новорічних свят на півострові закінчилися щури. Тобто звичайних, сірих, таких, що промишляють на смітниках і лякають громадян, як і раніше достатньо, а ось декоративних відшукати важко.

Кримчани швидко зрозуміли, що гризуни можуть бути чудовим подарунком - недорогим і оригінальним.

Вперше за останні десять років щурів в зоомагазинах розхапали з такою швидкістю. У Феодосії, наприклад, вже скуповували всіх і організовують нове підвезення живого товару.

У Сімферополі і Севастополі хвостаті сувеніри зникли більше тижня тому, і покупцям запропонувати можуть тільки білих мишей, а за щурами пропонують відправлятися на ринки. Там, до речі, продавці давно «зловили фішку» і пропонують, наприклад, тварин з позолоченими хвостами (з цією метою використовують декоративну косметику для собак). Ціни на живий символ Нового року підняли в два рази: з 15-20 гривень до 30-40.

"Комсомольська правда"