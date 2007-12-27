Міліція Криму без начальника

Начальник Головного управління МВС України в Криму - заступник міністра внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ написав рапорт про відпустку з подальшим звільненням з посади заступника міністра.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«Анатолій МОГИЛЬОВ написав рапорт про те, що йде у відпустку з подальшим звільненням з посади заступника міністра», - відзначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ. Він додав, що це пов`язано зі скороченням кількості заступників у міністра внутрішніх справ – посада заступника міністра, яку обіймав А.МОГИЛЬОВ, була автоматично скорочена.

Начальник ЦГЗ повідомив, що зараз А.МОГИЛЬОВ перебуває в резерві МВС. «Він перебуває у відпустці і в резерві МВС», - сказав О.ДОМБОРОВСЬКИЙ.

Кабінет міністрів вже звільнив А.МОГИЛЬОВА з посади заступника міністра – начальника Головного управління МВС України в АРК "за власним бажанням".

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО майже повністю змінив керівництво міністерства. За словами Ю.ЛУЦЕНКО, кількість заступниківголови МВС зменшена з 12 до 7 чоловік. Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що має намір змінити керівників обласних управлінь МВС.

Довідка УНІАН. А.МОГИЛЬОВ з лютого 2007 року був начальником Головного управління МВС України в АР Крим. З серпня 2007 року - заступником Міністра -начальником Головного управління МВС України в АР Крим.