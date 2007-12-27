У Криму електрика убило струмом
11:50, 27 грудня 2007Крым
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Запустити серце чоловікові не вдалося
У кримському селищі Чорноморське електрика убило струмом.
Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, при з`ясуванні обставин було встановлено, що під час проведення планових робіт по заміні електролічильників чоловік (1974 року народження) - співробітник Чорноморського РЕС, виконуючи роботи, порушив вимоги безпеки. Внаслідок чого отримав удар електричним струмом.
Товариші з бригади намагалися надати йому першу медичну допомогу, але запустити серце чоловікові їм так і не вдалося.
Працівники електромережі дивуються, як міг загинути досвідчений працівник, що мав допуск до роботи з високою напругою.
За фактом нещасного випадку проводиться перевірка.
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