У Криму електрика убило струмом

У кримському селищі Чорноморське електрика убило струмом.

Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, при з`ясуванні обставин було встановлено, що під час проведення планових робіт по заміні електролічильників чоловік (1974 року народження) - співробітник Чорноморського РЕС, виконуючи роботи, порушив вимоги безпеки. Внаслідок чого отримав удар електричним струмом.

Товариші з бригади намагалися надати йому першу медичну допомогу, але запустити серце чоловікові їм так і не вдалося.

Працівники електромережі дивуються, як міг загинути досвідчений працівник, що мав допуск до роботи з високою напругою.

За фактом нещасного випадку проводиться перевірка.