Луценко та Москаль поспішають до Криму

Найближчим часом до Криму приїде міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО для офіційного представлення нового начальника Головного управління МВС України в АРК.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило проінформоване джерело.

За даними джерела, разом з міністром представляти нового головного міліціонера автономії буде і Геннадій МОСКАЛЬ.

За інформацією джерела, людина, яка посяде посаду начальника МВС в Криму, «активний борець з бандитизмом».

Офіційне представлення нового начальника очікується вже завтра, каже джерело.