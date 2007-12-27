Луценко та Москаль поспішають до Криму

11:59, 27 грудня 2007
Крым
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Борець з бантітізмом очолить міліцію АРК?

Найближчим часом до Криму приїде міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО для офіційного представлення нового начальника Головного управління МВС України в АРК.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило проінформоване джерело.

За даними джерела, разом з міністром представляти нового головного міліціонера автономії буде і Геннадій МОСКАЛЬ.

За інформацією джерела, людина, яка посяде посаду начальника МВС в Криму, «активний борець з бандитизмом».

Офіційне представлення нового начальника очікується вже завтра, каже джерело.

 

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