Луценко та Москаль поспішають до Криму
11:59, 27 грудня 2007Крым
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Борець з бантітізмом очолить міліцію АРК?
Найближчим часом до Криму приїде міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО для офіційного представлення нового начальника Головного управління МВС України в АРК.
Про це кореспондентові УНІАН повідомило проінформоване джерело.
За даними джерела, разом з міністром представляти нового головного міліціонера автономії буде і Геннадій МОСКАЛЬ.
За інформацією джерела, людина, яка посяде посаду начальника МВС в Криму, «активний борець з бандитизмом».
Офіційне представлення нового начальника очікується вже завтра, каже джерело.
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