Уряд призначив Хоменка замміністра

12:00, 27 грудня 2007
Крым
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А Президент - ще не звільнив

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про призначення Володимира ХОМЕНКА заступником Міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Президент Віктор ЮЩЕНКО поки що не звільнив В.ХОМЕНКА з посади Постійного Представника Голови держави в Криму (на сайті В.ЮЩЕНКА такого Указа поки що немає).

Як повідомлял УНІАН, В.ХОМЕНКА призначено заступником міністра - директором департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку.

 

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