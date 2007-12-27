Уряд призначив Хоменка замміністра
12:00, 27 грудня 2007Крым
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А Президент - ще не звільнив
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про призначення Володимира ХОМЕНКА заступником Міністра внутрішніх справ України.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Президент Віктор ЮЩЕНКО поки що не звільнив В.ХОМЕНКА з посади Постійного Представника Голови держави в Криму (на сайті В.ЮЩЕНКА такого Указа поки що немає).
Як повідомлял УНІАН, В.ХОМЕНКА призначено заступником міністра - директором департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку.
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