Уряд призначив Хоменка замміністра

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про призначення Володимира ХОМЕНКА заступником Міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Президент Віктор ЮЩЕНКО поки що не звільнив В.ХОМЕНКА з посади Постійного Представника Голови держави в Криму (на сайті В.ЮЩЕНКА такого Указа поки що немає).

Як повідомлял УНІАН, В.ХОМЕНКА призначено заступником міністра - директором департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку.