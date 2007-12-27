На ”свято торта” торта не буде

Фахівці-кондитери керченського хлебокомбіната незабаром готуватимуть солодощі для міського свята Новорічного торта.

Спираючись на досвід попередніх років, вирішили відмовитися від випічки величезних тортів, і виготовити тістечка в індивідуальній упаковці: такі вироби простіше роздавати, вони не поганять одягу, їх зручно тримати в руках.

Буде виготовлено 1700 штук тістечок (по вазі – близько 150 кілограм), які розкладуть на столах на головній площі міста і потім роздадуть керчанам, повідомляє портал "Керч - це моє місто".

Це тістечка самих ходових позицій: "Мулатка", "Вершковий-молочне", "Любава", "Мрія". У деяких з них заховають жетони, які можна буде обміняти на м`які іграшки і інші невеликі призи.

Свято Новорічного Торта почнеться на головній площі міста 1 січня.

Як повідомлялось, раніше головний фахівець управління культури виконавчого комітету Керченської міської ради Ельміра КУРТМЕМЕТОВА заявила, що в ході свята всіх охочих пригостять 16-метровим тортом.