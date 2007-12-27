У Сімферополі відкрилась урядова ялинка

У шостий раз відкрила свої двері кримським малюкам урядова ялинка в Сімферопольському цирку ім. Б.Н.Тезікова.

На ялинку були запрошені вихованці дитячих будинків-інтернатів, хлоп`ята з багатодітних сімей республіки.

Як повідомляє помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, глава уряду автономії Віктор ПЛАКІДА від імені Верховної Ради і Ради міністрів Криму привітав дітвору з майбутніми новорічними святами, побажавши якомога більше радості, подарунків і позитивних емоцій всім без виключення.