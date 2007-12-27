АРК потрібно представництво ”Газ України”

Голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА пропонує Міністерству палива та енергетики України розглянути можливість створення в автономії постійного представництва ДК «Газ України».

Як повідомляє прес-служба Радміну Криму, з такою пропозицією В.ПЛАКІДА виступив сьогодні на всеукраїнській селекторній нараді, яку провів міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН.

На думку голови уряду Криму, це дозволить більш оперативно вирішувати питання газопостачання автономії.

В.ПЛАКІДА також звернувся до представників українського уряду з проханням вирішити питання про оплату з Держбюджету за спожиту електроенергію за перекачування води по Северо-Кримському каналу, із-за чого утворилася заборгованість в 10,2 млн. грн.