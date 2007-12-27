Президент звільнив представника у Криму

Володимир Хоменко пішов на іншу роботу

Глава держави Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ХОМЕНКА з посади Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Як повідомляє прес-служба Президента, відповідний указ був підписаний сьогодні. Як повідомлялось, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про призначення Володимира ХОМЕНКА заступником Міністра внутрішніх справ України.

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