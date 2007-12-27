У Криму вдалося збільшити банк крові

Цього року в Криму 67 тис. чоловік. стали донорами, інформує КІА.

Як повідомив сьогодні у Сімферополі начальник відділу спецроботи, медицини катастроф і ЧС Міністерства охорони здоров`я АРК Володимир ГОРБАТЮК, донори притягувалися в рамках Республіканської програми про комплектування кадрів донорів. При цьому за рахунок їх на півострові вдалося збільшити банк крові. «На кожного жителя Криму заготовлено 16 міллілітров крові, що на 7,4 міллілітра більше, ніж в середньому в Україні», – підкреслив він.

За даними Мінохоронздоров`я, краще всього дана робота проводилася на станціях переливання крові Красноперекопська, Сак і Чорноморського району АРК.