Земля в Криму не питання до Києва

Президент України Віктор Ющенко сьогодні на підсумковій прес-конференції «Національні пріоритети» повідомив, що засідання РНБО, де будуть розглянуті земельні питання, відбудеться в березні 2008 року.

"Земельні питання в РНБО у 2008 році відносяться до найактуальніших проблем. Також і контроль ринку землі, виділення ділянок в тому числі і по Криму. В березні буде засідання РНБО. Я доручу генеральному прокурору, дам доручення Службі безпеки опрацювати і внести пропозиції", - заявив Президент.

Він підкреслив, що земля в Криму - "це не питання до Києва або іншого загальнонаціонального інституту", вона "в компетенції кримської виконавчої влади". "Ми говоримо, що ті проблеми, які є у Криму по відношенню до використання земельних ресурсів, - це проблеми, які були сформовані не сьогодні, а в попередні роки і базувалися на тіньових корупційних рішеннях самої влади. Ми провели два засідання РНБО по цьому питанню. Звіт по даному питанню ми представили у ЗМІ, ми добилися, що по 5000 випадкам виділення землі були переглянуті рішення, настала кримінальна відповідальність. Ситуація, яка є сьогодні, успадкована. Нам треба скоординувати зусилля декілька інституцій. Це відноситься до політичної діяльності кримської регіональної місцевої влади. Багато конфліктів, по яких іде протистояння - це виклик", - каже Президент.

Він заявив, що звернувся до кримської влади в контексті останніх подій. "Зокрема, щоб кримська влада запропонувала план врегулювання цих питань, починаючи від виділення землі під забудову храму, що перетворилася на конфлікт між нацменшинами і деякими політсилами, закінчуючи до виділення земельних ділянок у тій частині, яка зареєстрована у виконкомах", - заявив Президент, додавши, що "у 30-40 днів" він отримає реакцію влади автономії.