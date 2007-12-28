Президент написав лист Генпрокурору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО рекомендує генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ провести першочергові перевірки дотримання земельного законодавства у Києві, Київській області та Криму.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до О.МЕДВЕДЬКА від 27 грудня.

У документі Президент звертає увагу на «масові порушення земельного законодавства, відсутність реальної відповідальності посадових осіб за прийняті незаконні рішення, безкарність замовників та організаторів злочинних схем у земельній сфері».

«Організувати відповідні перевірки за участю представників правоохоронних органів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, за результатами яких притягнути винних осіб до відповідальності», - йдеться у листі.

Про результати цієї роботи Генеральна прокуратура має повідомити Президента до 31 березня 2008 року.

При цьому Президент посилається на матеріали Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель. Цей орган, зокрема, вивчав додержання земельного законодавства та прав громадян у цій сфері у Криму, Київській, Львівській, Харківській областях та місті Києві.

«Враховуючи гостроту та соціальну значимість цієї проблеми, прошу Вас вжити заходів щодо посилення координації та контролю діяльності правоохоронних органів у сфері протидії порушенням земельного законодавства, проявам корупції та організованої злочинності», підкреслюється у листі В.ЮЩЕНКА.