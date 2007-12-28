15 незаконно приватизованих об`єктів держмайна виявлено у Севастополі

У Севастополі під час перевірок з залученням спеціалістів контролюючих органів і представників УМВС виявлено 15 об’єктів державного майна загальною вартістю 12,5 млн. грн., які були незаконно приватизовані або неправомірно передані в оренду за останні 5 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі Севастополя.

За інформацією прес-служби, яка посилається на дані заступника начальника відділу прокуратури Олександра РУБЦОВА, щодо всіх виявлених фактів порушено кримінальні справи.

Крім того, як повідомили у прес-службі, у 2007 році внесено 30 документів прокурорського реагування, за якими до відповідальності притягнуто 16 посадових осіб і відшкодовано понад 357 тис. грн., у тому числі 147 тис. грн. – в бюджет. Вжитими прокуратурою заходами повністю відшкодовано заборгованість за приватизоване державне і комунальне майно, а також за інвестиційними зобов`язаннями.

За інформацією прокуратури, всього в 2006-2007 роках у Севастополі приватизовано 27 об’єктів державної і комунальної власності на загальну суму близько 16 млн. грн.