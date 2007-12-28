Погода в Криму на Новий рік

Сьогодні в Україні істотні опади не очікуються, лише у східних областях та в Криму невеликий сніг, на півдні Криму невеликий сніг з дощем.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на Південному узбережжі Криму протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

29-30 грудня - в країні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Криму та Приазов`ї 29 грудня невеликий мокрий сніг. Місцями туман, паморозь, слабка ожеледь. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Температура вночі в Криму 1-5° морозу, на Південному узбережжі 0-3° тепла. Вдень у Криму від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Криму місцями 3-7° тепла.

31 грудня - 1 січня - в Україні без істотних опадів, лише вдень 1 січня у західних областях невеликий сніг. Температура суттєво не зміниться (у східних областях держави вночі дещо знизиться).