Міліцію Ялти розформовано, на черзі - Київ

Ялтинське міське управління міліції розформовано за наказом міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам міністр повідомив сьогодні в Сімферополі.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Ялтинське управління розформовано, оскільки його співробітники «крізь пальці дивилися за розбазарюванням землі, за дерибаном землі, за зловживаннями й злочинами, пов`язаними із землею». Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що якщо міліція Ялти «не може утримати золоту землю», то така міліція не потрібна.

Міністр повідомив, що міліція Ялти буде сформована по-новому.

Ю.ЛУЦЕНКО також заявив, що земельними питаннями в Криму займатиметься спецпідрозділ із розслідування злочинів у сфері земельних ресурсів. Для допомоги міліції в координації виконання завдань, поставлених міністром, до Криму був відряджений на три місяці заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічними злочинами, генерал-майор міліції Володимир ГАРЛИЦЬКИЙ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, порядок із землею необхідно наводити не тільки в Криму, але й у Києві. Міністр зазначив, що завтра пройде представлення «нового керівника (міліції – УНІАН) у Києві», й не виключив, що і в київській міліції також будуть розформовані ”найбільш корумповані підрозділи”.

Крім цього, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що точно будуть розформовані підрозділи УМВС у Київській області. «Я знаю точно, що там будуть розформовані підрозділи, які, як і в Ялті, вважали, що їх це не стосується (наведення порядку із землею – УНІАН)», - заявив міністр внутрішніх справ.