МВС направило до Криму спецбригаду

У Криму працюватиме спеціальна бригада по боротьбі з бандитизмом, яку очолив начальник Департаменту кримінального розшуку МВС України Василь ПАСКАЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Василь ПАСКАЛ поселяється в Криму, очолює спецбригаду по боротьбі з бандитизмом. Через три місяці - доповідь (про виконану роботу – УНІАН)», - сказав керівник МВС, представляючи В.ПАСКАЛА співробітникам кримської міліції.

Крім цього, міністр звернувся до виконуючого обов`язки начальника міліції Криму Миколи ІЛЬЇЧОВА з вимогою запобігти виїзду за межі України «головних дійових осіб» гучних кримінальних справ. Ю.ЛУЦЕНКО також попросив приставити до фігурантів цих кримінальних справ охорону, щоб вони, “не дай Боже, не зробили собі харакірі», і «змогли відсвяткувати Новий рік».

Нагадаємо, наприкінці 90-х років минулого століття в Криму активно діяв ряд організованих злочинних угрупувань, найпотужніші з них – «Сейлем» і «Башмаки». Ю.ЛУЦЕНКО, будучи міністром внутрішніх справ, після Помаранчевої революції, заявив на одній з прес-конференцій, що до парламенту Криму на виборах-2006 йде криміналітет, серед якого члени ОЗУ. Міліція знову почала розслідувати так звані ”розстрільні справи”. Деякі члени банд виїхали за межі України.