Луценко розігнав УБНОН Криму

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розформував Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Головного управління МВС України в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі на нараді в міліції Криму.

”Сьогодні я підписав наказ про розформовування УБНОН кримського півострова”, - сказав міністр, додавши, що зробив це, оскільки ”УБНОН Криму є тільки дахом для наркоторговців”. Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що тимчасово виконувати обов`язки начальника УБНОН Криму буде перший заступник начальника Департаменту по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків МВС України Іван БАШТА.

«Від сьогодні він очолює атестаційну комісію, і весь склад УБНОН із завтрашнього дня проходитиме переатестацію», - заявив керівник МВС. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ті, хто хоче боротися з наркотиками, залишаться працювати, а ті, хто хоче «кришевати» наркоторговців - переходять на відповідну ”лінію фронту”.

І.БАШТА сьогодні був представлений співробітникам міліції АРК.