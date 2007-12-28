Генерал, зміни пластинку!

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО має намір звернутися в прокуратуру з проханням провести перевірку достовірності записів, на яких нібито записані переговори про призначення на посади в кримську міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Кримський спікер назвав обнародувану сьогодні Г.МОСКАЛЕМ плівку «серією Мельниченко-2».

«Я не знаю, що на цій плівці записане, і хто там записаний. Принаймні, враховуючи, що там є моє прізвище, я змушений буду звернутися в прокуратуру за фактом перевірки сумнівних записів, адже що мені цікаво, в рамках якої кримінальної справи велося прослуховування посадовців АРК або окремих її жителів, яка для цього була правова база», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, «ті особи, які сьогодні представили плівку, мають нести відповідальність за збір інформації щодо жителів АРК чи громадян України».

Ті, хто порушуючи Конституцію України і закони України займався або фальсифікацією цих записів, або прослуховуванням громадян України, мають бути притягнуті до відповідальності, переконаний А.ГРИЦЕНКО.

За словами кримського спікера, в той період, якому нібито відповідає представлена плівка, стосовно учасників цього переговорного процесу (в записі нібито звучали переговори А.ГРИЦЕНКА, Анатолія МОГИЛЬОВА, Олександра МЕЛЬНИКА – УНІАН) не було порушено жодної кримінальної справи, тому будь-яке прослуховування незаконне.

«З того, що було сказано сьогодні на представленні виконуючого обов`язки начальника Главку МВС України в Криму, не було приведено жодного факту стосовно якихось осіб або жителів Автономної Республіки Крим, про які красномовно говорив генерал МОСКАЛЬ. Це зайвий раз дає підстави вважати, що серйозних претензій до кримської влади немає і бути не може. А заяви МОСКАЛЯ носять хронічний характер, як довгограюча пластинка, за якою немає ніяких реальних фактів», – вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі під час представлення міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ виконуючого обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму генерал-майора Миколи ІЛЛІЧОВА, за ініціативою народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ був продемонстрований запис телефонної розмови, як він запевняє, кримського спікера, «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА, депутата О.МЕЛЬНИКА і начальника міліції автономії Анатолія МОГИЛЬОВА. В ході телефонної розмови нібито О.МЕЛЬНИК вказував, кого призначати на посади в МВС Криму.