Гриценко не узгоджує кадри з Мельником?

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заперечує наявність кадрових узгоджень у кримській міліції з окремими депутатами парламенту автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що, відповідно до Конституції АРК, призначення і звільнення начальників міських і районних відділів міліції здійснюється за узгодженням з головою Верховної Ради АРК і головою Ради міністрів АРК.

«Тому в рамках своїх повноважень ми обговорювали дуже багато кадрових питань, для того, щоб навести порядок в Криму, зокрема, і в земельних відносинах», – зазначив голова кримського парламенту.

Він наголосив, що «всі безглуздості, які там були виказані, про те, що хтось із депутатів впливає на призначення керівників районів або міст, - це повна маячня і не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі під час представлення міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ виконуючого обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму генерал-майора Миколи ІЛЛІЧОВА за ініціативи народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ був продемонстрований запис телефонної розмови, як він запевняє, кримського спікера, «регіонала» А.ГРИЦЕНКА, депутата Олександра МЕЛЬНИКА і начальника міліції автономії Анатолія МОГИЛЬОВА. В ході телефонної бесіди нібито А.МЕЛЬНИК указував, кого призначати на посади в МВС Криму.

Довідка УНІАН. У 2006 році Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що за списками «Блоку «За Януковича!» балотується один із лідерів організованого злочинного угрупування ”Сейлем” О.МЕЛЬНИК.

О.МЕЛЬНИК був затриманий наприкінці вересня 2006 року за підозрою в причетності до вчинення особливо тяжких злочинів. А на початку жовтня за рішенням Генпрокуратури він був звільнений з-під варти, оскільки у справі було недостатньо доказів, які б свідчили про вину цього депутата.

На фото - О.МЕЛЬНИК (фото "Кримської правди").