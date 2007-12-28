Без Ради Криму не призначити...

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що начальник Головного управління МВС України в Криму може бути призначений на посаду тільки за узгодженням з кримським парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами А.ГРИЦЕНКА, начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ «перебуває на лікарняному, а взагалі він перебуває у відпустці».

«Тому, я так вважаю, що на період відпустки МОГИЛЬОВА, і на період його хвороби призначено в.о. начальника Головного управління МВС України в Криму. А який термін працюватиме в.о. начальника, то це залежить не тільки від виконуючого обов`язки, але й від Верховної Ради АРК, тому що узгодження і призначення начальника Головного управління МВС України в Криму дає ВР АРК», – наголосив кримський спікер.

Він також зазначив, що керівництво автономії готове на даному етапі надавати підтримку виконуючому обов`язки, якщо він цього потребуватиме.

Довідка УНІАН. Згідно з п. 25 ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим, до повноважень ВР АРК відноситься узгодження призначення на посаду і звільнення з посади начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Разом із тим, згідно із Законом України «Про міліцію» начальник ГУ МВС України в АРК призначається на посаду міністром внутрішніх справ України, і узгодження з ВР АРК не передбачене. За час дії Конституції АРК, ухваленої в 1998 році, не було випадків, щоб ВР АРК не узгоджувала призначення начальника ГУ МВС України в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Центрі громадських зв`язків міліції Криму повідомили, що заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримського Главку МВС А.МОГИЛЬОВ написав рапорт про відпустку з подальшим звільненням.

Сьогодні, 28 грудня, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив колективу міліції автономії виконуючого обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим генерал-майора Миколу ІЛЬЇЧОВА.

Керівник МВС піддав різкій критиці попереднє керівництво міліції Криму. Він заявив, що попереднє керівництво кримського Главку МВС узгоджувало всі призначення в міліції півострова з бандитськими структурами.

Міністр наголосив, що за три місяці в.о. начальника Головного управління МВС України в АРК повинен доповісти керівництву МВС про ситуацію в Криму.