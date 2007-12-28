Гриценко: немає необхідності і підстав

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що дострокових виборів до кримського парламенту не буде, оскільки для цього немає достатніх підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер заявив на прес-конференції в Сімферополі. За словами А.ГРИЦЕНКА, тему дострокових виборів до кримського парламенту мусують невдахи виборчої кампанії 2006 року.

«Вчора Президент на прес-конференції сказав, що в основі дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування або Верховної Ради Криму повинен бути закон. У Законі України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» і в Конституції АРК чітко визначені критерії, за якими можливе дострокове припинення повноважень Верховної Ради АРК. Верховна Рада Криму не ухвалює рішень, що суперечать Конституції України, а це основний аргумент для розпуску ВР АРК, а також органів місцевого самоврядування», – підкреслив глава парламенту автономії.

На його думку, на сьогодні «немає необхідності і немає підстав, з погляду правового підходу, для проведення дострокових виборів» кримського парламенту.