За позитивне рішення питань - $10 тис.

Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в м. Севастополі викрито одного з керівників Державного управління охорони навколишнього природного середовища, який систематично вимагав від підприємців хабарі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, спільником чиновника у протиправній діяльності був відставний майор одного з місцевих правоохоронних органів.

Працівникам севастопольського УБОЗу вдалося задокументувати факти вимагання і отримання хабарів від представника однієї з громадських організацій за узгодження документації на виділення кількох земельних ділянок. За позитивне рішення питань, корупціонери вимагали 10 тис. доларів.

Під час отримання частини цієї суми – 3,5 тис. доларів оперативники затримали посередника злочину – майора у відставці. Під час обшуку у нього було вилучено посвідчення діючого співробітника правоохоронних органів.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Наразі вирішується питання про порушення кримінально справи щодо іншого фігуранта корупційної схеми - держслужбовця.