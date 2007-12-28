ДТП у Криму: іномарка перетворилася на рагу з металу

У Криму на трасі Харків-Сімферополь вантажівка з пластиковими вікнами врізалася в DAEWOO, пасажир "іномарки" помер по дорозі в лікарню.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося сьогодні в Сімферопольському районі АРК.

Як розповідають очевидці, вантажівка Mercedes рухалась на великій швидкості у бік Сімферополя. «Я їхав по своїй смузі, коли раптово назустріч мені вилетіла вантажівка, - розповідає 35-річний водій DAEWOO. – Все відбулося миттєво. Від страшного зіткнення нашу машину розвернуло на 90 градусів». Передню частину авто буквально знесло, а сама «іномарка» перетворилася на рагу з металу.

Водій DAEWOO із автомобіля зміг вибратися сам, але його товариш, що сидів поряд, отримав серйозні травми, – основний удар припав на сторону переднього пасажирського місця.

Рятувальники транспортували чоловіка до машини «швидкої». По дорозі в лікарню він помер.