Україна зустріне Новий рік з бюджетом

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 235 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, із фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.

Верховна Рада України дала уряду «великий кредит довіри», ухваливши закон про державний бюджет на 2008 рік, заявив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК. За його словами, закон ухвалено для того, щоб «Україна не підійшла до соціальної катастрофи в питаннях виплат пенсій, заробітних плат та всього іншого».

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що «уряд високо цінує цей кредит довіри, який не є безмежним».

Член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що закон про державний бюджет України на 2008 рік було прийнято «фальшивою кількістю голосів». За його словами, в сесійній залі було лише 197 народних депутатів із фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ. Я.СУХИЙ наголосив, що фракція Партії регіонів більше не дозволить коаліції голосувати таким чином. Він зазначив, що депутати із коаліції намагаються “перегнути” опозицію “через коліно”.