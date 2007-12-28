МВС у Севастополі знову очолив Пєтухов

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив особовому складу нового начальника Управління МВС у Севастополі генерал-майора міліції Валерія ПЄТУХОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на представленні також були присутні голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ та заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Леонід САВЕНКО.

Представляючи нового начальника севастопольської міліції, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що головне завдання для міліції на сьогодні – виявлення посадових злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних коштів. Іншими пріоритетами діяльності правоохоронців міністр назвав боротьбу з „бєспрєдєлом” на дорогах, незаконним обігом наркотиків, контрабандою і нелегальною міграцією.

В.ПЄТУХОВ очолював Управління МВС у місті Севастополі з лютого 2005 по січень 2006 року. Під час дострокових виборів до Верховної Ради він працював у Севастопольському штабі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, представляв інтереси цієї політичної сили на судових процесах.