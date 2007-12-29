Лідер комуністів Криму обурений до болю

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ обурений, що хтось проголосував його карткою «за» прийняття в другому читанні проекту бюджету України на 2008 рік.

Про це сказано в заяві Л.ГРАЧА, текст якої передано УНІАН.

Депутат відзначає, що 28 грудня під час вечірнього засідання серед тих, хто проголосував, попри те, що вдень було ухвалено політичне рішення президії Центрального комітету Компартії про неучасть у голосуванні, за даний бюджет виявились голоси восьми народних депутатів - членів фракції Компартії. "Подібне ренегатство є справжня зрада інтересів партії і народу", - каже Л.ГРАЧ. За його словами, "обурливим до болю" стало те, що зокрема проголосували його карткою, а також карткою депутата від КПУ, кримчанина Марини ПЕРЕСТЕНКО, якої також не було на засіданні парламенту.

Л.ГРАЧ заявив, що з 24 грудня перебуває офіційно на лікарняному і перебуває в Сімферополі. «Ні очної, ні заочної участі в голосуванні не брав і брати не міг», - наголосив депутат.

Він вимагає «принципового партійного розгляду з тими, хто відповідає за роботу фракції, а також хто несе відповідальність за формування списків партії на виборах». Л.ГРАЧ також просить Секретаріат апарату Верховної Ради України не враховувати його голос «за» бюджет.

Він також назвав проект бюджету України на 2008 рік «популістською фікцією мадам ТИМОШЕНКО».

Як повідомлялось, Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів». "За" проголосувало 235 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, із фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.

Член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що закон про державний бюджет України на 2008 рік було прийнято «фальшивою кількістю голосів». За його словами, в сесійній залі було лише 197 народних депутатів із фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ. Я.СУХИЙ наголосив, що фракція Партії регіонів більше не дозволить коаліції голосувати таким чином. Він зазначив, що депутати із коаліції намагаються “перегнути” опозицію “через коліно”.