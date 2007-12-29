На Новий рік очікується шлюбний бум

На останній робочий день 2007 року в органи реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦСи) подана рекордна кількість заяв на укладення шлюбів, повідомляє прес-служба Мін`юсту країни.

За даними органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції, в останній день старого року (в залежності від області такими днями в РАЦСАх визначено 29, 30 та 31 грудня), в Україні забажало одружитися 2367 пар. Для порівняння, у 2006 році в останній день року на шлюбний рушник стало лише 35 пар, причому у 20 з 27 регіонів України не виявилося жодного бажаючого взяти шлюб перед Новим роком. У попередні роки на Новий рік також укладалося не більше 2-3 десятків шлюбів.

Водночас у 2007 році шлюбний передноворічний бум торкнувся практично всіх областей України, окрім Рівненської, Чернівецької, Волинської та Тернопільської областей, де на Новий рік взяти шлюб виявило бажання відповідно 10, 3, 2 та 1 пара.

Беззаперечним лідером з одружень під Новий рік у 2007 році стала Донецька область – 366 заяв на укладання шлюбу, Крим – 210 – заяв, Дніпропетровська область – 202 заяви, а також Луганська область – 180 заяв, Запорізька область – 157 заяв та м.Київ – 154 заяви.

Серед причин подібного шлюбного ажіотажу, що спонукали до укладання шлюбу навіть в останній, зазвичай не дуже «активний» день року, працівники РАЦСів називають високосний 2008 рік, який, за народними повір‘ями, є нещасливим для одружень. За даними РАЦСів, протягом усього 2007 року спостерігалася підвищена шлюбна активність українців.

Крім того, органи РАЦС повідомляють і про певну кількість пар, що вирішили розірвати свій шлюб в останній день 2007 року, не відкладаючи цей крок на високосний 2008 рік. Загалом, в останній робочий день року в Україні планує розлучитися 159 пар, що на порядок перевищує аналогічні показники минулих років.

При цьому жодного розлучення не планується в м.Києві, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій. А рекордсменами з розірвання шлюбу у передноворічне свято стануть Дніпропетровська область - 35 розлучень, Донецька область – 19, Хмельницька область – 16, Запорізька область – 15, Одеська область – 12 розлучень. У решті областей розірвати шлюб у переддень Нового року плануються від 1 до 9 пар.