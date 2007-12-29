Грач побив горщики з людьми Симоненка

Бюро Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України наполягає на скликанні позачергового Пленуму ЦК КПУ для обговорення назрілих щонайгостріших питань внутрішньопартійного життя, порушення депутатами-комуністами Програми і Статуту партії, рішень Президії і Пленуму ЦК КПУ.

Про це йдеться в заяві бюро рескому КПУ з приводу позитивного голосування в парламенті деякими народними депутатами від КПУ за державний бюджет 2008 року, текст якого передано УНІАН.

Крім того, автори заяви вимагають притягати до строгої партійної відповідальності комуністів, народних депутатів України Валерія БЕВЗА, Євгена МАРМАЗОВА, Ігоря КАЛЕТНИКА та Олександра ТКАЧЕНКА, а також відкликати з посад голів комітетів і спецкомісії ВР України комуністів, народних депутатів О.ТКАЧЕНКА, І.КАЛЕТНИКА, Є.МАРМАЗОВА «як таких, які дискредитували партію».

«Під час розгляду проекту бюджету в другому читанні ряд народних депутатів з фракції Компартії України всупереч рішенню Президії ЦК КПУ проголосували ”за”. Кричущий факт порушення партійної дисципліни є слідством гострих проблем, що накопичилися впродовж останніх років в партії», - зокрема говориться в заяві рескому.

При цьому наголошується: “Те, що трапилося під час голосування за бюджет бюро рескому партії розцінює як групівщину, що призвела до ренегатства, грубого знехтування принципів демократичного централізму, як неспростовний факт співпраці з урядом Ю.ТИМОШЕНКО».

Автори заяви підкреслюють, що ті, хто проголосували - це відомі люди в партії, включені за наполяганням першого секретаря ЦК КПУ Петра СИМОНЕНКА до прохідних місць передвиборчого списку - В.БЕВЗ, О.ТКАЧЕНКО, Є.МАРМАЗОВ, І.КАЛЕТНИК. «Ці члени фракції проголосували картками відсутніх на пленарному засіданні народних депутатів - Л.ГРАЧА і М.ПЕРЕСТЕНКА, що дискредитує Кримську республіканську партійну організацію та її представників в найвищому законодавчому органі країни», - заявляє бюро рескому.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, Верховна Рада України прийняла закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів». “За” проголосували 235 з 438 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Зокрема, з фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів і Блоку Литвина.

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ заявив про своє обурення, що хтось проголосував його карткою «за».