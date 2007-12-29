Севастополь здійснив прорив

Місто Севастополь у 2007 році повністю освоїло державну субвенцію у розмірі 70 млн. грн., що дало можливість здійснити прорив в низці галузей міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов’язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН у «прямому ефірі» ТРК Військово-Морських Сил України «Бриз». «Ми повністю отримали кошти по державній субвенції, на даний момент десь на 98,9% її вже використали, і завдяки цій субвенції, допомозі держави вирішили дуже багато проблем», - сказав він. За словами В.КАЗАРІНА, «10 млн. грн. витратили на газифікацію житлового фонду, на 4 млн. грн. закупили медичного обладнання для наших лікарень, ми вперше за багато років здійснили капітальний ремонт дуже великої кількості міських ліфтів, на 6 млн. грн. профінансували капітальний ремонт в школах міста, на 1,5 млн. грн. закупили контейнерів європейського зразка для наших комунальних служб, встигли за цінами цього року закупити 7 нових тролейбусів (дніпропетровського виробництва - УНІАН), 3 з яких вже надійшли в місто».

Як стверджує виконуючий обов’язки глави виконавчої влади міста, «наступного року Севастополь буде отримувати в повному обсязі державну підтримку. Сума субвенції буде більшою».

Крім того, як зазначив В.КАЗАРІН, «окрім цих 70 млн.грн., ми протягом року «завели» в місто загалом 230 млн.грн. державних коштів різного роду призначень». Зокрема, як додав він, «Кабінет міністрів України підписав розпорядження про підготовку і проведення 225-річчя Севастополя, згідно з яким місто отримає 100 млн.грн., 20 млн.грн. з яких вже надійшли, і стільки ж приходять ближчим часом, і 60 млн.грн. ми отримаємо в перші місяці наступного року». Крім того, як повідомив В.КАЗАРІН, «ми отримуємо кошти згідно з недавнім Указом Президента України щодо гуманітарного розвитку АРК і Севастополя, а це більше 150 млн. грн. Тобто я хочу сказати, що держава добре і щедро допомагала Севастополю в його розвитку». Саме завдяки цьому, як зазначив В.КАЗАРІН, «на сьогодні Севастополь в багатьох сферах знаходиться на лідируючих позиціях».