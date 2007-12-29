Януковичу нагадали про обіцянки

Партія регіонів має невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України обіцяні під час виборчої кампанії законопроекти, зокрема, стосовно російської мови як другої державної. На цьому наголосив голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ в ефірі місцевої телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.САРАТОВА, це треба зробити, «тому що у кожної партії найбільш дорогим надбанням є довіра виборців, яка без конкретних справ в реалізації передвиборчих програм дуже швидко зникає».

«Внести закони в парламент і добиватися їх прийняття. Приймемо чи не приймемо - це вже окрема пісня», - сказав голова Севастопольської міськради і додав, що в будь-якому разі «треба за них боротися».

В.САРАТОВ також констатував, що «певний розрив, що утворився між керівництвом партії та первинними, регіональними організаціями, у зв’язку з тим, що керівництво Партії регіонів пішло на господарську роботу, не дозволив нам серйозніше підтиснути». «Ми це відчували. Я скажу відверто, наш народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО ледве не на одинці воював щодо російської мови. А це ж не вірно», - додав лідер Севастопольських «регіоналів».

В цьому плані він покладає неабиякі надії на «окремі співбесіди в січні з кожним регіоном», про що, як сказав він, прийнято рішення на політраді партії.

На думку В.САРАТОВА, «зараз Партія регіонів або зробить висновки, чому, скажімо, ми не набрали 37 відсотків, а 34 відсотка, або ми далі будемо втрачати рейтинг».