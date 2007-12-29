Залізниця піклується про інвалідів

Придніпровська залізниці піклується про осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Так, у 2007 році на першій платформі вокзалу Севастополь відремонтовані пандуси. На території станції Сімферополь обладнане місце для паркування автотранспорту, у якому перевозяться інваліди.

На зручному рівні для інвалідів на колясках встановлені телефони-автомати на вокзалах Дніпропетровськ, Запоріжжя-І, Сімферополь та Севастополь.

На станції Джанкой проведена ґрунтовна робота зі створення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. "Тут відкрито три спеціалізовані туалети для інвалідів. На вокзалі у залі очікування виділено місця для відпочинку для таких осіб. Для заїзду інвалідних колясок до перону, сервісного центру, кафе та квиткових кас встановлені пандуси", - повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

На 2008 рік також планується великий обсяг робіт у цьому напрямку. У підземному переході станції Євпаторія-Курорт з’являться перила, а у Саках заплановано побудувати пішохідний міст, обладнаний спеціальними ліфтами для інвалідів. Також на багатьох вокзалах Придніпровської будуть створюватися зони відпочинку.