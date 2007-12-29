У Мармуровій печері встановили ялинку

У Мармуровій печері в Криму встановили новорічну ялинку.

Традиційно її поставили поруч з Господарем печери - чотирьохметровим сталагмітом - наростом з гірської породи. Йому ж першому налили шампанського. Адже, згідно з повір’ям, якщо задобрити Господаря печери, - наступний рік буде кращим, ніж минулий, повідомляє канал 24.

Замість бенгальських вогників і петард у печері - кажани. Цьогоріч їх тут близько 20-ти. Спелеологи кажуть, - візит кажанів свідчить про те, що екологічний і історичний баласт у печері ще не знищено.

Ялинку встановили на глибині 15-ти метрів від входу в печеру і на висоті 920-ти метрів від рівня моря. Ставити ялинку в печері давня традиція кримських спелеологів, якій вже більше 20-ти років.