Вирощено майже в 2 рази більше винограду

У Криму ростуть темпи реконструкції споконвічно традиційних галузей – садівництва і виноградарства.

Так, за осінній період посаджено 618 га багаторічних насаджень, зокрема 287 га садів і 1331 га виноградників.

Цього року вирощено 9,2 тис. тонн винограду – це майже в 2 рази більше, ніж у 2006 році.

Зібрано 46,6 тис. тонн фруктів, що майже в 1,5 разу більше рівня минулого року.

Як повідомляє Радмін Криму, овощеводами Криму вирощено овочів 207,8 тис. тонн і картоплі 184,7 тис. тонн, що на 31,8 % і 4,4 % відповідно більше рівня минулого року.