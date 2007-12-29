У січні пенсію виплатять у два етапи

У січні пенсії українцям виплачуватимуться у два етапи, сказала сьогодні журналістам Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Вона наголосила, що з 2 січня будуть виплачуватися пенсії на рівні грудня, оскільки бюджет країни на 2008 рік, у якому передбачено збільшення пенсій, прийнятий тільки вчора і буде підписаний Президентом найближчими днями, тому пенсіонери у січні отримають пенсію у два етапи, повідомляє прес-служба Мінпраці.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, на першому етапі пенсії виплатять у старому обсязі, а на другому передбачається видати доплати після перерахунку пенсій.

Як поінформувала Л.ДЕНІСОВА, з 1 січня починається черговий етап пенсійної реформи, зокрема, підвищується коефіцієнт за кожний відпрацьований рік стажу. З 1 січня коефіцієнт становитиме 1,2; а з 1 жовтня – 1,35. Крім того, збільшується заробітна плата для нарахування пенсії - з 306 грн. (яка враховувалася при перерахунку пенсії в 2004 році) до 928 грн., тобто більше ніж утричі.