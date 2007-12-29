Керівника міліції Криму взяли під охорону?

Виконуючого обов`язки начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим Миколу ІЛЛІЧОВА взяли під охорону Внутрішні війська МВС.

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, посилаючись на слова міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Міністр підкреслив, що такі заходи прийняті у зв`язку з початком "війни з криміналом" і проведенням масових перестановок в міліції АРК.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що до останнього дня тримав в секреті ім`я нового керівника ГУ МВС у Криму. "По різних каналах намагалися дізнатися кандидатуру, лобіювали ту або іншу. Внутрішні війська узяли його під охорону, в даному випадку там будуть масові перестановки, і хто б мене не звинувачував в політичній заангажованості і репресіях, я не зупинюся, поки по максимуму не наведу в Криму лад", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня в Сімферополі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив М.ІЛЛІЧОВА колективу міліції автономії.

За словами міністра, в.о. начальника міліції автономії отримав сьогодні «квиток на війну з криміналітетом». Ю.ЛУЦЕНКО назвав 5 пріоритетів у роботі міліції автономії: боротьба з бандитизмом, наведення порядку в земельній сфері, боротьба з наркотиками, нелегальною міграцією і контрабандою. Міністр підкреслив, що через три місяці М.ІЛЛІЧОВ має доповісти керівництву МВС про ситуацію в Криму. «І він стане або начальником, або ми шукатимемо іншого виконуючого обов`язки (начальника міліції автономії – УНІАН)», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Не цілуєтеся з бандитами – залишитеся на місцях», - зазначив міністр, звертаючись до співробітників міліції АРК. Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що якщо не навести порядок в автономії, то Україна може втратити Крим.