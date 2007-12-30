У Севастополі усиновлено 76 дітей

У Севастополі цього року усиновлено 76 дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Служби у справах неповнолітніх Севастопольської міської державної адміністрації Людмила ГРИЦКО, додавши, що минулого року було усиновлено 49 дітей.

За словами Л.ГРИЦКО, 42 дитини усиновлено громадянами України (минулого року - 25 дітей). «Це, в основному, громадяни, у яких взагалі немає дітей. І беруть вони до себе переважно дітей у віці до трьох років», - повідомила Л.ГРИЦКО.

Водночас начальник служби зазначила, що “іноземні усиновлювачі беруть дітей і старше 10 років, і 14-річних. Це, в основному, громадяни США, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції». Крім того, додала начальник служби, «є 3-4 випадки, коли в сім’ї брали брата і сестру». І подібних прикладів теж більше, ніж минулого року, зауважила Л.ГРИЦКО.

«Є також випадки, коли, скажімо, громадяни США приїжджали і вдруге брали на усиновлення дітей. Причому приїжджали з тими дітьми, які ними були усиновлені раніше. Ми бачили, що діти нормально розвиваються і виховуються, і у нас якихось сумнівів, що там погано поводяться з ними, немає», - сказала представник міськадміністрації.

За інформацією Л.ГРИЦКО, на сьогодні у базі даних Служби у справах неповнолітніх у Севастополі на обліку перебувають 660 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 205 можуть бути усиновленні або передані у дитячі будинки сімейного типу.

За словами начальника служби, у місті розпочався третій етап інформаційної кампанії «Станьте моїми батьками», спрямованої на пропаганду сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. «Службою підготовлені відеоролики з соціальною рекламою, будуть випущені буклети, які роздаватимуться жителям міста на підприємствах, в установах тощо», - повідомила Л.ГРИЦКО.