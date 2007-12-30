В центрі Сімферополя згоріла маршрутка

13:00, 30 грудня 2007
Крым
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Потерпілих немає

В центрі Сімферополя (на проспекті ім. Кирова) ввечері 29 грудня згорів маршрутний автобус "Іван".

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, вогнем знищено внутрішну обшивку салону, електропроводку, відсік двигуна, документи на автобус, документи водія.

"Площа пожежі - 12 кв.м.", - інформує МНС. Потерпілих немає, відзначили рятувальники.

Причина і збиток встановлюються.

 

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