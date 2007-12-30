В центрі Сімферополя згоріла маршрутка

Потерпілих немає

В центрі Сімферополя (на проспекті ім. Кирова) ввечері 29 грудня згорів маршрутний автобус "Іван". Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, вогнем знищено внутрішну обшивку салону, електропроводку, відсік двигуна, документи на автобус, документи водія. "Площа пожежі - 12 кв.м.", - інформує МНС. Потерпілих немає, відзначили рятувальники. Причина і збиток встановлюються.

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