На Новий рік кримчан розважатиме «7Б»

У новорічну ніч з 31 грудня 2007 року на 1 січня 2008 року у Сімферополі, на площі імені Леніна, проводитиметься концертно-розважальна програма, присвячена зустрічі Нового 2008 року.

Програма організована управлінням культури Сімферопольської міської ради спільно з Молодіжним продюсерським центром.

У програмі братимуть участь зірки української естради, а також відома московська група «7Б». Настання Нового 2008 року ознаменує святковий фейєрверк.

До зустрічі Різдва Христова планується виготовлення і установка на площі імені Леніна Різдвяного вертепу. У святковому відкритті і освяченні братиме участь керівництво виконавського комітету, а також Сімферопольська і Кримська єпархія Московського патріархату, повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.